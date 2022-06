Nikon Z30: Neue Systemkamera für Vlogger

Der neig- und drehbare Touchscreen-Monitor misst drei Zoll in der Diagonale und soll das Filmen und Fotografieren aus verschiedenen Perspektiven erleichtern, während der besonders tiefe Griff in Kombination mit einer elektronischen Bildstabilisierung laut Nikon selbst mit ausgestrecktem Arm stabile Aufnahmen aus der Hand ermöglicht. Das eingebaute Stereomikrofon verspricht indes, störende Umgebungsgeräusche mithilfe eines Windgeräuschfilters zu reduzieren. Für die Bearbeitung von Fotos und Videos in Echtzeit stehen 20 Kreativ-Filter zur Auswahl.