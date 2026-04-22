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„Nach vorne blicken“

Serhij Rebrow nicht mehr Teamchef der Ukraine!

Fußball International
22.04.2026 19:43
Serhij Rebrow
Serhij Rebrow(Bild: AP/Alberto Saiz)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Serhij Rebrow ist nicht mehr Trainer der ukrainischen Fußball-Nationalmannschaft!

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Das teilte der Verband nach der verpassten WM-Qualifikation mit. Ein Nachfolger wurde noch nicht benannt.

„Wir müssen nach vorne blicken!“
„Wir müssen nach vorne blicken und neue Entscheidungen treffen, die das Fundament für die zukünftige Nationalmannschaft bilden werden“, sagte Ex-Stürmerstar Andrij Schewtschenko als Präsident des ukrainischen Fußball-Verbandes.

Rebrow hatte das Traineramt 2023 angetreten und die Nationalmannschaft zur EM geführt. In der WM-Qualifikation zerplatzten die Hoffnungen aber in den Playoffs.

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