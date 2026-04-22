Serhij Rebrow nicht mehr Teamchef der Ukraine!

Serhij Rebrow ist nicht mehr Trainer der ukrainischen Fußball-Nationalmannschaft!
Das teilte der Verband nach der verpassten WM-Qualifikation mit. Ein Nachfolger wurde noch nicht benannt.
„Wir müssen nach vorne blicken!“
„Wir müssen nach vorne blicken und neue Entscheidungen treffen, die das Fundament für die zukünftige Nationalmannschaft bilden werden“, sagte Ex-Stürmerstar Andrij Schewtschenko als Präsident des ukrainischen Fußball-Verbandes.
Rebrow hatte das Traineramt 2023 angetreten und die Nationalmannschaft zur EM geführt. In der WM-Qualifikation zerplatzten die Hoffnungen aber in den Playoffs.
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