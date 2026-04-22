Event mit 47 Sportarten und 7000 Startern in Wien

Österreichs größte Multisport-Veranstaltung geht heuer in Wien vom 3. bis 7. Juni über die Bühne. Dienstag präsentierten sich sechs Sportarten der Sport Austria Finals auf der Donauinsel. Unter den Teilnehmern befand sich auch ein elfjähriges „Skateboard-Wunderkind“.
Spektakuläre Tricks beim Wakeboarden, kraftvolles Rudern, elegantes Wingfoilen, rasantes Inline-Speedskating, dynamisches 3x3-Basketball und ein „Skateboard-Wunderkind“ – das alles gab es am Dienstag auf der Donauinsel beim „Insel Walk“ der Sport Austria Finals (3. bis 7. Juni in Wien) zu bewundern.
Präsident Hans Niessl: „Im Juni starten 7000 Teilnehmer in 47 Sportarten. Darunter sind viele Disziplinen, die sonst nicht so im Mittelpunkt stehen, aber viel zu bieten haben.“ So beeindruckte der 11-jährige Street-Skateboarder Fabian Seraji, der auch ein sehr guter Klavierspieler ist, mit seinem Können alle: „Ich liebe es, an meine Grenzen zu gehen.“
50 km/h mit Inline-Skates
Janice Lamien (15) raste mit perfekter Technik über den Asphalt: „Bei Sprints erreiche ich 50 km/h.“ Wakeboarderin Mariella Flemme, einstige Nummer eins der Welt, zeigte sensationelle Sprünge. Dieter Lang (62), der viel jünger aussieht, machte Werbung für das Wingfoilen, das Elemente aus Windsurfen, Kitesurfen und Foilen kombiniert: „Es ist ein Traum, fühlt sich an, als würde man auf dem Wasser im Tiefschnee fahren. 2025 war ich in Österreich 175 Tage auf dem Wasser.“
„Besonderer Spirit“
„Die Donauinsel ist für die Wienerinnen und Wiener Naherholungsgebiet und Spielwiese für Breiten- und Hobbysportler. Andererseits aber auch Trainings- und Wettkampfstätte für Spitzensportler:innen. Mit den Sport Austria Finals wird sie einmal mehr zur großen Bühne. Sportliche Großveranstaltungen der letzten Jahre haben gezeigt, was für ein besonderer, sportlicher Spirit auf der Insel entfacht werden kann“, betonte Ernst Nevrivy, Bezirksvorsteher Donaustadt.
Zudem kommt es zu zwei Premieren: Erstmals wird Rudern im Rahmen der Sport Austria Finals ausgetragen – mit einer spekatkulären Sprint-Bewerb, auch die auf der anderen Seite der Steinspornbrücke beheimatete Wildwasser-Anlage wird Schauplatz von Titelentscheidungen im Rafting.
Basketball auf dem Rathausplatz
Ein besonderes Highlight erwartet die heimischen Basketball-Fans. Die 3x3-Staatsmeisterschaften am Wiener Rathausplatz vereinen Tempo, Präzision, jede Menge Action und ein einzigartiges Fan-Erlebnis im Herzen Wiens. „So eine Bühne bekommt man nicht alle Tage. Vor dieser Kulisse zu spielen, ist etwas ganz Besonderes. Die Nähe zum Publikum und die Atmosphäre machen 3x3 einzigartig“, wusste Dennis Kaltenbrunner, der beim „Insel Walk“ die Faszination Basketball vermittelte
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