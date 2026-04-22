Event mit 47 Sportarten und 7000 Startern in Wien

50 km/h mit Inline-Skates

Janice Lamien (15) raste mit perfekter Technik über den Asphalt: „Bei Sprints erreiche ich 50 km/h.“ Wakeboarderin Mariella Flemme, einstige Nummer eins der Welt, zeigte sensationelle Sprünge. Dieter Lang (62), der viel jünger aussieht, machte Werbung für das Wingfoilen, das Elemente aus Windsurfen, Kitesurfen und Foilen kombiniert: „Es ist ein Traum, fühlt sich an, als würde man auf dem Wasser im Tiefschnee fahren. 2025 war ich in Österreich 175 Tage auf dem Wasser.“