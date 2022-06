Mit Pendlerdrohne 90 Prozent schneller in Firma

Geht es nach dem schwedischen Start-up Jetson, reist der Pendler der Zukunft nicht mehr auf der Straße, sondern in der Luft: In einem neuen Video zur Pendlerdrohne Jetson One nutzt der Chefingenieur des Unternehmens das Fluggerät für seinen täglichen Weg in die Arbeit - und spart 90 Prozent der normalerweise benötigten Zeit ein.