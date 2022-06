Walmart weitet seine Drohnen-Lieferung massiv aus

In Texas, Arizona, Utah, Virginia, Arkansas und Florida können sich Kunden bald ihre online bestellten Waren per Drohne nach Hause liefern lassen. Das teilte Walmart in der letzten Woche mit. Damit weitet der US-Supermarkt-Riese sein Drohnenprogramm, an dem er in Kooperation mit dem Hersteller DroneUp schon seit Längerem arbeitet, massiv aus. Bislang wurden Lebensmittel nämlich nur einer kleinen Testgruppe in Arkansas per Drohnen-Post geliefert.