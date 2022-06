Schweizer entwickeln Stoff-Muskeln zum Anziehen

So viel Kraft wie nötig

Diese Lücke schließen soll das Myoshirt - ein weicher, tragbarer Exomuskel für den Oberkörper. Er besteht aus einer Art Weste mit Manschetten für die Oberarme und einem kleinen Kasten, in dem die ganze Technik steckt, die nicht unmittelbar am Körper gebraucht wird. Und so funktioniert es: Ein intelligenter Algorithmus erkennt mithilfe von Sensoren im Stoff, was für eine Bewegung der Träger oder die Trägerin ausführen will und wie viel Kraft dafür benötigt wird. Ein Motor verkürzt daraufhin ein im Stoff parallel zu den Muskeln verlaufendes Kabel, das als eine Art künstliche Sehne fungiert, und unterstützt so die Bewegung.