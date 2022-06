Eine Oase der Ruhe und des besten Sommerspaßes

Alles, was das sportlich-aktive Herz begehrt

Wenn Sie mehr an einem aktiveren Urlaub interessiert sind, der Ihnen helfen wird, all Ihre Kräfte zu entfesseln, hat das Ilirija Resort ein reichhaltiges Angebot für Sie vorbereitet. Ausgestattet mit erstklassigen Tennisplätzen haben wir für Sie sechs Tennisprogramme vorbereitet, unter denen Tennis in Kombination mit Kajaktouren oder Tennis in Kombination mit Yogapraxis besonders hervorzuheben sind.