Volvo bringt Epics Unreal Engine in seine Autos

Erster Einsatz in neuer Elektroauto-Generation

Das erste Fahrzeug mit den neuen Grafiken soll das neue vollelektrische Volvo-Flaggschiff sein, das noch in diesem Jahr vorgestellt werden soll. In Zukunft könnten mithilfe der Unreal Engine dem Autobauer nach auch andere Technikbereiche in neuen Fahrzeugen vorangebracht werden - welche das sein könnten, lässt das Unternehmen vorerst offen.