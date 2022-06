Rovinj-Rovigno: Das romantische Mittelmeer

Reiseziel der Spitzenklasse

Nicht nur gemessen an seinen Investitionen in das Angebot an Unterkünften und die Gastronomie, sondern auch gemessen an den immer höheren Investitionen in andere Bereiche, ist Rovinj ein Reiseiziel der Spitzenklasse, weshalb auch so viele Gäste Rovinj besuchen und sich dort das ganze Jahr über wohl fühlen. Die kommunale Infrastruktur, Straßen, Parkplätze und Strände werden immer weiter ausgebaut, wobei besonderer Wert auf die Begrünung, den Umweltschutz und die Erhaltung der natürlichen Umgebung und die einzigartige Altstadt als Kulturdenkmal gelegt wird.