Tödliche Messerattacke: Lehrling sitzt in U-Haft

Er habe selbst erfahren wollen, wie es ist, einen Menschen zu töten – das Geständnis eines 17-jährigen Steirers nach der Horror-Tat im südoststeirischen St. Peter am Ottersbach schockiert das ganze Land. Wie berichtet, war der Lehrling in der Nacht auf Mittwoch in das Haus eines Ehepaars eingedrungen und attackierte beide. Der 84-jährige Mann kam durch Messerstiche ums Leben, seine Gattin (80) überlebte schwer verletzt.