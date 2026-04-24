Tödliche Messerattacke: Lehrling sitzt in U-Haft

Nach der schrecklichen Bluttat im südoststeirischen St. Peter am Ottersbach, wo ein 84-Jähriger durch Messerstiche starb und seine Gattin schwer verletzt wurde, wurde nun über den 17-jährigen Verdächtigen U-Haft verhängt. Der Fleischerlehrling sei weiterhin geständig und kooperativ.
Er habe selbst erfahren wollen, wie es ist, einen Menschen zu töten – das Geständnis eines 17-jährigen Steirers nach der Horror-Tat im südoststeirischen St. Peter am Ottersbach schockiert das ganze Land. Wie berichtet, war der Lehrling in der Nacht auf Mittwoch in das Haus eines Ehepaars eingedrungen und attackierte beide. Der 84-jährige Mann kam durch Messerstiche ums Leben, seine Gattin (80) überlebte schwer verletzt.
Mehrere Gutachten beauftragt
Am Freitag wurde über den Fleischerlehrling die Untersuchungshaft verhängt, er befindet sich in der Justizanstalt Graz-Jakomini. Er zeigte sich bei den Vernehmungen weiter geständig und kooperativ, sagte Christian Kroschl, Sprecher der Staatsanwaltschaft Graz.
Mehrere Gutachten werden in Auftrag gegeben, unter anderem durch einen psychiatrischen Sachverständigen. Die Obduktion der Leiche bzw. Ergebnisse sind noch ausständig.
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