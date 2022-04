Twitter verhandelt mit Elon Musk über Verkauf

Twitter prüfe lediglich, ob ein Verkauf des Unternehmens an Musk zu attraktiven Bedingungen möglich sei, berichtete Reuters. Den Insidern zufolge wollen einige Aktionäre einen höheren Preis herausschlagen. Die Papiere schlossen am Freitag bei 48,93 Dollar, was eine Unsicherheit am Markt über die Chancen des Übernahmeangebotes widerspiegelt. Stellungnahmen von Twitter und Musk lagen zunächst nicht vor.