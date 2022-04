Tesla haftet für rassistische Anfeindungen in Werk

Der ehemalige Mitarbeiter hatte einem CNBC-Bericht zufolge neun Monate lang für Tesla in dessen Werk im kalifornischen Fremont gearbeitet. Während dieser Zeit sollen ihn andere Mitarbeiter mit rassistischen Begriffen angesprochen und Hakenkreuze sowie Beleidigungen, darunter das „N-Wort“, an die Toilettenwände gekritzelt haben. Ein Vorgesetzter hätte zudem eine rassistische Karikatur in der Nähe seines Arbeitsplatzes gezeichnet, hieß es.