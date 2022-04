Urbansphere: Audis 5,5-m-Raumschiff für die Stadt

Stresserkennung an Bord

Das Wellness-Thema spielt Audi weiter. So hat das Fahrzeug eine integrierte Stresserkennung. Dieses lernfähige Programm ermittelt per Gesichtsscan und Stimmenanalyse das Befinden der Fahrgäste und bietet jeder Person individuelle Möglichkeiten zur Entspannung, etwa mit einer Meditations-App, die sich über den persönlichen Screen und die private Sound-Zone in den Kopfstützen nutzen lässt.