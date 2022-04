Darum werden im Dunkeln weniger Autos gestohlen

Im Dunkeln ist bekanntlich gut munkeln - aber auch gut parken, wenn man einer aktuellen britischen Studie Glauben schenkt, die im Journal of Quantitative Criminology veröffentlicht wurde. Demnach ging die Zahl der nächtlichen Autoeinbrüche und -diebstähle um rund die Hälfte zurück, wenn nachts das Licht in dem Bereich abgeschaltet wurde. Dafür stieg sie in beleuchteten Straßenzügen in der Nähe.