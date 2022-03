Genetisch erhöhte Blutfette als Gefahr fürs Herz

„Ich rate daher jedem, sich testen zu lassen - vor allem wenn Herzinfarkte in der Familie gehäuft vorkommen“, so Prof. Dr. Florian Kronenberg, Institut für Genetische Epidemiologie, MedUni Innsbruck. Da der Wert genetisch festgelegt ist, reicht es, ihn einmal im Leben zu bestimmen. Derzeit wird an einem Medikament geforscht, das die Lp(a)-Konzentrationen deutlich senkt.