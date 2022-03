Tool aus Tirol soll Bewerber-Vielfalt erhöhen

Innsbrucker Forscher haben ein digitales Werkzeug für Stelleninserate entwickelt, das helfen soll, die Vielfalt an Bewerberinnen und Bewerbern zu erhöhen. Damit wollen sie der Tatsache entgegenwirken, dass stereotype Sprachformulierungen in Jobangeboten auf potenzielle Bewerber abschreckend wirken. Nach einer mehrmonatigen Pilotphase ist das Programm nun allgemein zugänglich, wie die Universität Innsbruck am Donnerstag mitteilte.