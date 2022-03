Lage in Österreich laut CERT „verdächtig ruhig“

Jeder Nutzer ein potenzielles Ziel

Wer zum Ziel werden kann, sei unklar: „Provokant gesagt, jeder, der einen Internetanschluss hat“, meint Rosenkranz. Große Unternehmen in Österreich hätten in Sachen Sicherheit nach intensiveren Attacken in der Vergangenheit zwar nachgezogen, kleinere Firmen „tun sich da schon schwerer mit ihrem geringeren Budget.“ Racheaktionen würden wohl vor allem das Ziel haben, öffentlichkeitswirksam zu sein, also etwa Webseiten zu verändern, um politische Botschaften zu transportieren. Aber auch die Infrastruktur könne zum Ziel werden.