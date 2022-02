EZB warnt: Banken müssen sich gegen Hacker wappnen

Die Bestände an notleidenden Krediten in den Bankbilanzen sind laut EZB weiter gesunken. Die Geldhäuser hätten ihre Pläne zum Abbau und zum Verkauf solcher Problemkredite konsequent umgesetzt. Die Qualität der Darlehen sei weiterhin recht robust. Allerdings machten die Aufseher Anzeichen für eine sinkende Kreditqualität in jenen Wirtschaftsbereichen aus, die von den Stützungsmaßnahmen in der Virus-Krise am meisten profitiert haben. „Diese Entwicklung gilt es genau zu beobachten“, erklärten die Bankenwächter.