EZB warnt Banken vor Hackerangriffen aus Russland

Sorge vor Cyber-Vergeltungsschlägen

Die jüngsten Warnungen der EZB spiegeln die Besorgnis wider, die auch in anderen Teilen der Welt herrscht. So erhielten New Yorker Banken jüngst von den zuständigen Behörden die Meldung, dass bei einer russischen Invasion in der Ukraine und dadurch ausgelösten Sanktionen gegen Russland mit Vergeltungsschlägen in Form von Hackerangriffen zu rechnen sei. Das britische Zentrum für Internetsicherheit forderte große Organisationen auf, angesichts der wachsenden Spannungen in der Ukraine-Krise ihre Cyber-Abwehrfähigkeit zu stärken.