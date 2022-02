Griechenland: Keine Tests für geimpfte Einreisende

Im Dezember wies Griechenland noch eine der höchsten Covid-Todesraten in Europa auf. Laut „Our World in Data“ lag die Covid-Sterblichkeitsrate in Griechenland am 19. Dezember bei 8,86 pro eine Million. Das war die zweithöchste Rate in der Eurozone nach der Slowakei - fast doppelt so hoch wie die durchschnittliche Todesrate in Europa (4,91).