Salzburger fielen auf Kleinanzeigenbetrüger herein

In Hallein sind in den vergangenen Tagen drei Personen Kleinanzeigen-Betrügern zum Opfer gefallen. Die Täter bedienten sich dabei einer in Österreich zuletzt boomenden Masche: Sie zeigten Interesse an auf Plattformen wie willhaben.at, eBay oder Shpock angebotenen Luxus-Gegenständen und lotsten sie die Verkäufer dann für die Zahlungsabwicklung mittels Link auf die vermeintliche Seite eines Kurierdienstes der Post. Die Webseite war jedoch gefälscht und griff stattdessen Kreditkartendaten ab.