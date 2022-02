Grönland verabschiedet sich von Festnetztelefonie

„Ähnlich wie bei alten Autos, für die es keine Ersatzteile mehr gibt, sind wir an einem Punkt angelangt, an dem es keine Ersatzteile mehr für die Technologie der Festnetztelefone in Grönland gibt. Es ist ein großer Schritt, sich von der Festnetztechnik zu verabschieden, und ein Beispiel für eine Welt im Wandel“, so Tusass-CEO Kristian Reinert Davidsen.