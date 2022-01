Skoda Enyaq Coupé: Scharf wie ein Hustenzuckerl

Die große Batterie ist außerdem im 195 kW/265 PS starken Allradmodelle „iV 80x“ sowie in der ebenfalls mit zwei Motoren ausgerüsteten Top-Variante RS verbaut. Die Reichweiten dürften in beiden Fällen im Bereich von 500 Kilometer liegen. Das Einstiegsmodell „iV 60“ mit 132 kW/179 PS und 58-kWh-Batterie dürfte pro Akkuladung etwas weiter kommen als der identisch konfigurierte Standard-Enyaq, der mit 412 Kilometer angegeben ist. Optional ist eine Wärmepumpe zu haben, die vor allem in der winterlichen Heizphase für ein kleines Plus an Praxis-Reichweite sorgen dürfte.