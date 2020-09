Skoda Enyaq: Elektro-SUV läuft VW ID.4 den Rang ab

Stärkstes 2WD-Modell ist der Enyaq iV 80 mit 150 kW/204 PS und einer 82-Kilowattstunden-Batterie, die für bis zu 510 Kilometer gut sein soll. In Kombination mit dem großen Akku-Pack bietet Skoda allerdings auch noch zwei Allrad-Versionen an, bei denen ein zusätzlicher E-Motor an der Vorderachse mitarbeitet. Motorenseitig leisten die 4x4-Modelle entweder 195 kW/265 PS (Enyaq iV 80x) oder als sportliche Enyaq-RS-Version 225 kW/306 PS. Letztgenannter darf bis zu 1,4 Tonnen an den Haken nehmen und soll den Enyaq in 6,2 Sekunden auf Tempo 100 bringen. Die RS-Vmax liegt bei Tempo 180, die anderen werden bei 160 km/h abgeregelt.