„TeslaMic“ ermöglicht Karaoke zu zweit im Auto

Besitzer eines Teslas in China können ihr Fahrzeug nach einem Update ab sofort auch als Karaoke-Bar nutzen. Die dafür benötigte Hardware liefert der Elektroautobauer in Form zweier Mikrofone gleich selbst dazu. Das drahtlose „TeslaMic“ gibt es laut „Wall Street Journal“ über den chinesischen Tesla-Store im Doppel für umgerechnet rund 188 Dollar. Genauer gesagt: gab es, denn dem Bericht nach war die erste Charge bereits nach einer Stunde ausverkauft. In einem Video demonstriert Tesla, wie das gemeinsame Singen im Auto funktioniert. Aus Sicherheitsgründen ist die Karaoke-Funktion nur im stehenden Fahrzeug möglich.