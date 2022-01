Facebook darf Chatbot-Spezialisten schlucken

Die Wettbewerbshüter der EU haben den vom Facebook-Mutterkonzern Meta geplanten Kauf der US-Firma Kustomer unter Auflagen genehmigt. Das 2015 gegründete Start-up bietet Kundenservice-Plattformen und sogenannte Chatbots an, die Kundenanfragen automatisch beantworten. Für die Genehmigung muss Meta jedoch Auflagen erfüllen, wie die EU-Kommission am Donnerstag mitteilte. So muss Meta etwa konkurrierenden Anbietern und neuen Marktteilnehmern bestimmte Zugänge gewährleisten.