Staubsauger-Roboter flüchtete aus Geschäft in NÖ

„Wer hat unseren Fluffy gesehen?“ - mit dieser Frage wandte sich Ingrid Pruckner, Besitzerin des „Wieselburger Schmankerlladen“, in einem Posting an die Facebook-Community. Der Staubsauger-Roboter der Marke Lefant hatte sich demnach am Montagmorgen „aus dem Staub gemacht“, indem er die Gelegenheit nutzte und just in dem Moment, als die elektrische Schiebetür einen automatischen Testlauf machte, aus dem Laden ausbüxte. Ein beigefügtes Bild der Überwachungskamera zeigte „Fluffy“ auf seinem Weg in die Freiheit.