Entstehung von Entzündungen nach Corona gefunden

Schweizer Forschende haben den biologischen Prozess entschlüsselt, der nach Corona-Infektionen spezifische Entzündungen auslöst. Das eröffnet neue Wege für die Therapie. Die Gruppen von Andrea Ablasser an der ETH Lausanne (EPFL) und Michel Gilliet am Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) entdeckten einen Signalweg, der an den Entzündungen bei Corona-Patienten beteiligt ist.