Wilde Verfolgung
Polizei jagt Dieb von Luxusjacht vor Ibiza
Die spanische Polizei hat sich letztes Wochenende eine rasante Verfolgungsjagd vor der Küste von Ibiza geliefert: Der Gauner versuchte, mit einer Luxusjacht im Wert von rund einer Million Euro zu entkommen. Er schreckte nicht davor zurück, mit dem teuren Vehikel auf Kollisionskurs mit den Verfolgern zu gehen ...
Der 52-jährige Dieb hatte das luxuriöse Charterboot aus dem Hafen von Sóller auf Mallorca gestohlen. Das Charterunternehmen alarmierte am Sonntagmorgen die Polizei, als den Mitarbeitern das Verschwinden der Jacht auffiel.
Gestohlene Jacht war leicht zu orten
Worüber sich der Dieb, der laut Medienberichten aus Osteuropa stammen soll offenbar nicht bewusst war: Das Diebesgut hatte einen Tracker an Bord – die Ortungsdaten schickte das Unternehmen an ebenfalls an die Polizei. So wussten die Beamten genau, wo sie nach dem Gauner suchen mussten.
Ein Großeinsatz wurde ausgelöst, bei dem auch ein Helikopter angefordert wurde. Als die Ermittler die Jacht aufspürten, hatte der Dieb auch eine Frau an Bord. Der illegale Schiffsführer ignorierte Anweisungen der Polizei, die Fahrt zu stoppen. Er führte mehrere riskante Ausweichmanöver durch und versuchte sogar, die Patrouillenboote zu rammen.
Vor Insel in Gewässern von Ibiza gefasst
Die Polizei verfolgte den Dieb schließlich für 30 Minuten, ehe er in der Nähe der Insel Tagomago vor Ibiza gefasst werden konnte. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Diebstahls und der Rolle der Frau, die mit ihm reiste, dauern an.
Dem Dieb drohen nun ernste Konsequenzen: Der Diebstahl eines so wertvollen Bootes gilt als schwer Straftat. Auch der Umstand, dass der 52-Jährige Beamte gefährdet hatte, wird sich negativ auf ihn auswirken. Der Verdächtige befindet sich bis zu seiner formellen Gerichtsverhandlung in Untersuchungshaft.
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