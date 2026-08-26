Polizei jagt Dieb von Luxusjacht vor Ibiza

Gestohlene Jacht war leicht zu orten

Worüber sich der Dieb, der laut Medienberichten aus Osteuropa stammen soll offenbar nicht bewusst war: Das Diebesgut hatte einen Tracker an Bord – die Ortungsdaten schickte das Unternehmen an ebenfalls an die Polizei. So wussten die Beamten genau, wo sie nach dem Gauner suchen mussten.