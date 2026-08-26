Schläger klopften an Tür: Opfer brutal attackiert

Wilde Szenen spielten sich am Dienstag in Lienz ab! Bislang unbekannte Angreifer klopften an der Tür eines Einheimischen (29). Als dieser die Tür öffnete, wurde er von einem der beiden attackiert. Er flüchtete ins Freie und schrie um Hilfe, erst dann ließen die Täter von ihm ab.
Zum Vorfall kam es am Dienstag gegen 23.45 Uhr. Dort klopften zwei bislang unbekannte Täter an die Wohnungstür im Erdgeschoß des 29-jährigen Einheimischen in Lienz.
Als der Mann ihnen die Tür öffnete, wurde er umgehend von einem der Unbekannten attackiert und mehrmals mit der Faust ins Gesicht geschlagen. „Das Opfer konnte zunächst ins Freie flüchten, wurde jedoch nach einigen Metern eingeholt und erneut angegriffen“, berichtet die Polizei.
Opfer erheblich verletzt, Fahndung erfolglos
Erst als er Mann um Hilfe schrie, ließen die Täter von ihm ab und flüchteten. Der 29-Jährige wurde erheblich verletzt. Eine umgehend eingeleitete Fahndung blieb bislang erfolglos.
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