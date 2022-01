Neue Subvariante von Omikron breitet sich aus

In Dänemark steigen die Infektionen durch den neuen Omikron-Untertyp an, während die Fälle mit BA.1 bereits zurückgehen. Ein ähnlicher Trend deute sich in England an, so der am Institut für Molekulare Biotechnologie (IMBA) der Akademie der Wissenschaften tätige Elling gegenüber der APA. Er geht davon aus, dass BA.2 innerhalb der Omikron-Variante die Führung übernehmen wird. Wer allerdings die erste Variante abbekommen hat, werde sich eher nicht mit dem neuen Untertyp infizieren, schätzt der Forscher.