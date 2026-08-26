Swiss-Flieger setzt mitten über Atlantik Notruf ab

Notlandung glückt

Dort befindet sich auf der Insel Terceira der Militärflughafen Lajes, der aufgrund seiner langen Start- und Landebahnen auch von zivilen Flugzeugen als Ausweichflughafen genutzt – genau für Notfälle wie jenen des Swiss-Flugs LX9. Der Plan der Piloten ging auf: Sechs Stunden nach dem Start in Chicago setzte das Flugzeug sicher auf der portugiesischen Luftwaffenbasis Lajes auf. Passagiere und Crew konnten das Flugzeug auf normalem Weg verlassen.