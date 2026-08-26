Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Familie muss zahlen!

Wien: 1000 Euro Strafe für Kauf von Qualzucht-Hund

Tierecke
26.08.2026 10:24
Auch der Kauf von Hunden mit Qualzuchtmerkmalen – wie etwa einem French Bulldog – ist verboten ...
Auch der Kauf von Hunden mit Qualzuchtmerkmalen – wie etwa einem French Bulldog – ist verboten und wird von den Behörden geahndet, wie eine Wiener Familie nun feststellen musste. (Symbolbild)(Bild: hedgehog94 - stock.adobe.com)
Porträt von Katharina Lattermann
Porträt von Tierecke
Von Katharina Lattermann und Tierecke

Große Kulleraugen, ein rundes Köpfchen, die kurze Schnauze – French Bulldogs lassen bei vielen Menschen sofort das Herz höher schlagen. Einer Wiener Familie kommt die „süße“ Optik ihres neuen Hundes nun aber teuer zu stehen. Denn der Kauf von Hunden mit Qualzuchtmerkmalen ist verboten und die Strafen sind hoch!

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Stolz präsentierte Familie B. (Name der Redaktion bekannt) ihre kleine „Emmi“ auf Facebook. Niedliche Fotos des kleinen French-Bulldog-Welpen wurden dort mit „Gefällt mir“ und kleinen Herzchen bewertet. Offenbar war jedem egal, dass der kleine Welpe alles mitbringt, was es zu einem Leben voller gesundheitlicher Probleme braucht. 

Es können hohe Tierarztkosten anfallen
Das ist zum Beispiel „Emmis“ deformierter Schädel (Brachycephalie), ausgeprägte Hautfalten am Kopf, nur ein kleines Stummelschwänzchen und die Fellzeichnung (Merle), die eigentlich einen Gendefekt darstellt, der zu schweren Schäden führen kann. All das sind anerkannte Qualzucht-Merkmale, die bedeuten, dass diese Hunde kaum Luft bekommen, Probleme mit dem Bewegungsapparat haben oder ständig Entzündungen und Schmerzen ertragen müssen. 

Was ist Qualzucht?

  • Als Qualzucht bezeichnet man die Zucht von Tieren mit Merkmalen, die zu Schmerzen, Leiden oder erheblichen gesundheitlichen Einschränkungen führen können. Darunter fallen etwa extrem kurze Schnauzen, außergewöhnliche Fellfarben, stark gefaltete Haut, Fehlstellungen des Bewegungsapparats oder hervorstehende Augen.
  • Typische Symptome: Atemnot, starkes Schnarchen, Augen- und Hautprobleme, Bewegungs- und Gelenkprobleme, Wirbelsäulenbeschwerden, Hitzeempfindlichkeit oder Schwierigkeiten bei der Geburt.
  • Betroffene Rassen sind zum Beispiel: Französische und Englische Bulldogge, Mops, Cavalier King Charles Spaniel, aber auch Perserkatze, Scottish Fold und Nacktkatzen leiden häufig unter Gesundheitsproblemen.
  • Unter dem neuen Portal der Tierschutzombudsstelle Wienwww.haustiercheck.at finden Interessierte weitere Informationen und wichtige Hinweise für eine verantwortungsvolle Entscheidung beim Haustierkauf.

Tierschützer zeigten Facebook-Posting an
Eine Tierschutzorganisation sah die „süßen“ Postings nicht mit den Augen verklärter Rasseliebhaber, sondern aus rein juristischer Sicht. Was auf den Bildern wie das typische niedliche Gesicht einer Französischen Bulldogge wirkt, wertete sie als eindeutig erkennbare Qualzuchtmerkmale, und erstattete Anzeige gegen die Familie. Denn nach Tierschutzgesetz ist der Erwerb von Tieren mit äußerlich erkennbaren Qualzuchtmerkmalen verboten.

Teure Verwaltungstrafe
Das zuständige Magistratische Bezirksamt leitete ein Verwaltungsstrafverfahren ein und kam zu dem gleichen Schluss wie die Tierschutzorganisation. 1000 Euro Strafe wurde verhängt, da Käufer in Österreich nun auch gesetzlich in die Pflicht genommen werden können. 

Zitat Icon

Jeder Kauf beeinflusst, welche Hunde künftig gezüchtet werden.

Eva Persy, Wiener Tierschutzombudsfrau

Bild: HOUDEK Photographie

Das sieht auch die Wiener Tierschutzombudsfrau Eva Persy so. In einer Aussendung lässt sie wissen: „Jeder Kauf beeinflusst, welche Hunde künftig gezüchtet werden. Wer sich für gesunde Merkmale entscheidet und Zuchten mit leidvollen Extremmerkmalen nicht unterstützt, setzt ein klares Zeichen gegen Qualzucht und erspart sich mögliche rechtliche Konsequenzen“. 

Lesen Sie auch:
Kurze Nase, großes Leid: Beim Mops gehören Atemprobleme oft schon zur Rasse dazu. Das sollte ...
Qualzucht im Visier
Mops-Verbot bei der Welthundeausstellung?
20.08.2026

Süß oder gesund?
Was für die Familie mit Herzchen und einem süßen Welpenfoto begann, endete nun mit einer saftigen Geldstrafe. Doch die 1000 Euro sind dabei wohl nicht die größte Belastung: Viel schwerer wiegt, dass hinter dem niedlichen Gesicht ein Hund stehen kann, der sein Leben lang mit den Folgen seiner Zucht zu kämpfen hat. Wer ein Tier kauft, entscheidet mit, welche Zucht künftig gefragt ist. Und sollte deshalb nicht nur fragen: „Wie süß ist dieser Hund?“, sondern auch: „Kann dieser Hund überhaupt gesund leben?“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tierecke
26.08.2026 10:24
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Weltkatzentag
„Von den Schnurrhaaren bis zur Schwanzspitze“
Krone Plus Logo
In ganz Kärnten
Majestätische Wildkatzen sind wieder im Anmarsch
Die „Krone“ deckt auf
Schwere Missstände im Affen-Labor der Uni Wien
Krone Plus Logo
Schwerer Abschied
Zwilling im Körper: Fohlen verliert Kampf um Leben
Nach tödlicher Attacke
„Hunde sollten jährlich überprüft werden!“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Promiarzt stirbt bei Flugzeugkollision in NÖ
206.454 mal gelesen
Für die beiden Piloten kam jede Hilfe zu spät.
Außenpolitik
„Wenn die FPÖ in Österreich gewinnt, dann …“
175.890 mal gelesen
Die AfD-Chefin beim Interview über den Dächern Wiens
Innenpolitik
Marie ist da! Kanzler Stocker ist im Babyglück
112.286 mal gelesen
Kanzler Christian Stocker (ÖVP) beendete am Dienstag seine Sommertour quer durch Österreich.
Kolumnen
Was uns bei blauer Kanzlerschaft blüht
3486 mal kommentiert
Was die FPÖ wirklich vorhat – wir werden es wohl bald erleben.
Innenpolitik
Kanzleramt nimmt Freiheitliche Jugend ins Visier
1634 mal kommentiert
Die FPÖ-Jugendorganisation wird für Parteichef Herbert Kickl immer mehr zur Belastung.
Außenpolitik
„Wenn die FPÖ in Österreich gewinnt, dann …“
1483 mal kommentiert
Die AfD-Chefin beim Interview über den Dächern Wiens
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf