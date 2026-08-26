Wien: 1000 Euro Strafe für Kauf von Qualzucht-Hund

Süß oder gesund?

Was für die Familie mit Herzchen und einem süßen Welpenfoto begann, endete nun mit einer saftigen Geldstrafe. Doch die 1000 Euro sind dabei wohl nicht die größte Belastung: Viel schwerer wiegt, dass hinter dem niedlichen Gesicht ein Hund stehen kann, der sein Leben lang mit den Folgen seiner Zucht zu kämpfen hat. Wer ein Tier kauft, entscheidet mit, welche Zucht künftig gefragt ist. Und sollte deshalb nicht nur fragen: „Wie süß ist dieser Hund?“, sondern auch: „Kann dieser Hund überhaupt gesund leben?“