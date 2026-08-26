EZB-Direktorin hält höheren Leitzins für nötig

Der nächste Zinsentscheid der EZB steht am 10. September an, wenn eine auswärtige Sitzung in Berlin ansteht. Die Zentralbank hatte die Zinsen im Juni erstmals seit fast drei Jahren erhöht, um zu verhindern, dass der kriegsbedingte Anstieg der Energiepreise auf breite Teile der Wirtschaft übergreift. Ein weiterer Zinsschritt soll die Entschlossenheit der EZB signalisieren, eine Wiederholung der massiven Teuerungswelle zu vermeiden, die 2022 auf den russischen Einmarsch in die Ukraine folgte. Die EZB strebt eine Teuerungsrate von genau zwei Prozent an.