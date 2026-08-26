Kühbauer scherzt: „Meine Frau hat schon Angst“

Wunder von Linz

Und geholfen hat es tatsächlich! Nach der 0:3-Niederlage im Hinspiel in Glasgow geriet der LASK auch im Rückspiel vor ausverkauftem Haus in Linz mit 0:1 in Rückstand. Insgesamt lagen die Athletiker damit bereits 0:4 zurück. Was danach folgte, war das Wunder von Linz: Der LASK kämpfte sich sensationell zurück, erzwang die Verlängerung und setzte sich am Ende mit 5:1 durch. Damit war der Einzug in die Ligaphase der Champions League perfekt. Für Kühbauer steht deshalb fest: Der Anzug bleibt.