Nikotinkosum ohne Gesundheitsrisiko gibt es nicht

„Nikotin hemmt unter anderem Kaliumkanäle in der glatten Gefäßmuskulatur, ebenso wie die Bildung des Enzyms eNOS (Enzym, das zur Produktion von gefäßerweiterndem Stickstoffmonoxid in den Blutgefäßen führt; Anm.) und des Hormons Prostacylin. Das beeinträchtigt deren gefäßschützende und -erweiternde Eigenschaften. Gleichzeitig setzt Nikotin den Botenstoff Endothelin-1 frei, der zusätzlich die Gefäße verengt. Die dadurch ausgelösten Gefäßschäden, die sogenannte endotheliale Dysfunktion, erhöhen laut den Studienautoren das Risiko für Atherosklerose, Bluthochdruck und Herzinsuffizienz“, stellten die Wissenschaftler fest.