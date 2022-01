US-Armee arbeitet an Superimpfstoff gegen Corona

Laut Angaben des US-Portals „Defense One“ arbeiten Wissenschaftler am Walter Reed Army Institute of Research (WRAIR) im kalifornischen Silver Spring seit zwei Jahren an dem Superimpfstoff gegen Covid-19. Dieser soll sowohl gegen die aktuell kursierenden Varianten des Erregers SARS-CoV-2 - darunter Omikron - als auch gegen künftig auftauchende Virusvarianten schützen.