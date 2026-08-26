LASK-Abschied? „Hoffe, Wechsel hat sich erledigt!“

Und er erklärt weiter: „Ich weiß, wie schnell es im Fußball gehen kann, einmal sagst du, du bleibst für immer da und auf einmal ändert sich was im Verein, aber ich fühle mich sehr wohl hier. Mal schauen, was die Zukunft vom Verein ist und was sie mit mir vorhaben“, so der Mittelfeldmann des LASK.