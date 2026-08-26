LASK-Abschied? „Hoffe, Wechsel hat sich erledigt!“

Wie sieht die Zukunft von Kapitän Sascha Horvath aus? „Ich hoffe, der Wechsel in die MLS hat sich heute erledigt“, meinte Sky-Experte Didi Hamann nach dem 5:1-Wunder des LASK gegen Celtic Glasgow.
„Er ist vorangegangen. Das war eine richtige Captains-Leistung heute“, schwärmte Didi Hamann vom Auftritt von Sascha Horvath. Die fußballerische Zukunft des 30-Jährigen ist trotz des Einzugs in die Ligaphase der Champions League weiter offen. Zuletzt war Horvath intensiv mit einem Wechsel in die MLS in Verbindung gebracht worden.
„Ich liebe die Mannschaft, sie liebt mich auch“
„Ich bin jetzt in einem Alter, da muss man überlegen, wie die Zukunft ausschaut, aber jeder weiß auch, dass ich mich sehr wohlfühle. Ich liebe die Mannschaft, die Mannschaft liebt mich auch“, betont Horvath im Sky-Interview.
Und er erklärt weiter: „Ich weiß, wie schnell es im Fußball gehen kann, einmal sagst du, du bleibst für immer da und auf einmal ändert sich was im Verein, aber ich fühle mich sehr wohl hier. Mal schauen, was die Zukunft vom Verein ist und was sie mit mir vorhaben“, so der Mittelfeldmann des LASK.
Ein klares Bekenntnis zum Verein sieht jedenfalls anders aus. Sein Vertrag in Linz läuft noch bis Sommer 2028.
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