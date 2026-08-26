Willis-Tochter macht nach Diagnose von Bruce Test

Die Tochter von Bruce Willis und Demi Moore erklärte außerdem, dass ihr der Zugang zu ihren Testergebnissen Informationen liefere, die sie zu Arztterminen mitnehmen könne. „Es fühlt sich auch einfach wie eine unkomplizierte Möglichkeit an, Informationen mit dem behandelnden Arzt zu teilen und zu sagen: ,Hey, ich habe diese Daten tatsächlich, du kannst mir also nicht einreden, dass ich mir das, was gerade passiert, nur einbilde‘“, berichtete sie.