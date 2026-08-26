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Wegen Angst vor Demenz

Willis-Tochter macht nach Diagnose von Bruce Test

Society International
26.08.2026 09:55
Rumer Willis hat das Schicksal ihres Vaters Bruce Willis tief bewegt. Jetzt entschied sich die ...
Rumer Willis hat das Schicksal ihres Vaters Bruce Willis tief bewegt. Jetzt entschied sich die Promi-Tochter für einen Test, der ihr Demenz-Risiko zeigen soll.(Bild: www.instagram.com/rumerwillis)
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Von krone.at

Die Diagnose von Papa Bruce Willis hat Tochter Rumer tief bewegt. Weshalb die Tochter des Actionstars nun eine große Entscheidung getroffen hat: Sie ließ ihr eigenes Demenz-Risiko testen. 

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Nach der Diagnose einer frontotemporalen Demenz bei ihrem Vater Bruce Willis geht die Schauspielerin ihre Gesundheit nun proaktiver an. Die 38-Jährige arbeitet mit dem Gesundheitsunternehmen Function zusammen, das mehr als 160 Labortests, bildgebende Untersuchungen und fachärztliche Untersuchungen anbietet.

„Es ist manchmal beängstigend“
Rumer erklärte gegenüber dem Magazin „People“, dass die Erfahrungen ihrer Familie mit Demenz und Brustkrebs ihr Interesse an einem sogenannten APOE-Gentest geweckt hätten. Dieser kann Aufschluss über das genetische Risiko einer Person geben, an Demenz zu erkranken.

Bruce Willis mit seinen Töchtern Rumer, Tallulah und Scout sowie Ehefrau Emma Heming-Willis
Bruce Willis mit seinen Töchtern Rumer, Tallulah und Scout sowie Ehefrau Emma Heming-Willis(Bild: APA/AFP/GETTY IMAGES/Neilson Barnard)

„Es ist manchmal beängstigend, Antworten zu bekommen“, verriet Rumer. „Offensichtlich gibt es genetische Faktoren in meiner Familie. Nicht nur Demenz – einige Familienmitglieder hatten Brustkrebs und andere Angehörige hatten ganz unterschiedliche Erkrankungen.“

„Gewisses Risiko“ besteht
Bei dem Test sei ein ziemlich durchschnittlicher Wert herausgekommen, beruhigte Rumer auch auf Instagram. „Es bedeutet, dass ein gewisses Risiko besteht, das jedoch nicht übertrieben hoch ist“, erklärte sie.

In diesem Instagram-Video sprach Rumer Willis darüber, wie die Diagnose ihres Vaters sie dazu gebracht hat, auch über ihre eigene Gesundheit mehr nachzudenken:

Informationen könnten jedoch eine wichtige Grundlage sein, betonte Rumer. Wenn sich etwa eine erhöhte Veranlagung erkennen lasse, könne man gezielt etwas gegen Entzündungen im Körper unternehmen, oder auf die Herzgesundheit achten.

Die Tochter von Bruce Willis und Demi Moore erklärte außerdem, dass ihr der Zugang zu ihren Testergebnissen Informationen liefere, die sie zu Arztterminen mitnehmen könne. „Es fühlt sich auch einfach wie eine unkomplizierte Möglichkeit an, Informationen mit dem behandelnden Arzt zu teilen und zu sagen: ,Hey, ich habe diese Daten tatsächlich, du kannst mir also nicht einreden, dass ich mir das, was gerade passiert, nur einbilde‘“, berichtete sie.

Diagnose brachte große Veränderungen
Die Familie von Bruce Willis gab 2022 bekannt, dass der „Stirb langsam“-Star seine Schauspielkarriere beendet, nachdem bei ihm Aphasie diagnostiziert worden war. 2023 teilte die Familie mit, dass sich sein Zustand verschlechtert habe und bei ihm eine frontotemporale Demenz, kurz FTD, festgestellt worden sei.

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Rumer Willis berichtete zuletzt über Veränderungen, die sie bei ihrem Vater beobachtet habe. Im Mai erklärte sie im Podcast „The Inside Edit“, Bruce gehe es „im Rahmen dessen, was seine Realität ist“, in Ordnung. Zugleich schilderte sie eine neue „Zärtlichkeit“ in ihrer Beziehung.

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