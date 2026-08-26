Rollstuhlfahrer angebunden: „Ich war so grantig!“

Rollstuhl an Mistkübel festgebunden

„Er hat mich dann einfach zu einem Mistkübel geschoben. Das geht ja relativ leicht“, sagt der 47-Jährige im Zeugenstand. Und dann hakte der Angeklagte den Gummispanngurt auf einer Seite in den Reifen seines Rollstuhls und auf der anderen in den Mistkübel ein. „Wer macht denn das?“, empört sich das Opfer im Zeugenstand.