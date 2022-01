Selbsttests melden mit Verzögerung oft positiv

Nachdem in Österreich zuletzt die PCR-Testkapazitäten knapp geworden sind, kommen wieder vermehrt Antigen-Schnelltests zum Einsatz. Gerade bei den zu Hause durchgeführten Corona-Testungen zeigt der Indikator in der Kunststoffhülle aber immer wieder mit deutlicher Verzögerung ein positives Ergebnis an. Der Schreck bei Betroffenen ist dann meist groß.