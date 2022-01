So lässt die Pandemie den Datenverkehr explodieren

Deutliches Plus bei Videotelefonie, Streaming und Gaming

Insbesondere in den ersten Monaten des Jahres war der Datendurchsatz von Videokonferenzen an dem Internetknotenpunkt in Frankfurt demnach besonders hoch. In den Sommermonaten, in denen die Infektionszahlen geringer waren, sank der Datenverkehr dann um rund die Hälfte.