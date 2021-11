Test: Dieser Mobilfunker hat das beste Netz

Datenmessung im Detail

Bei den Datenmessungen waren Magenta und A1 ebenfalls harte Konkurrenten. In einigen Disziplinen wie den in Großstädten durchgeführten Walktests oder den Drivetests in Kleinstädten schnitten die beiden Kontrahenten in den Kategoriewertungen gleich stark ab. Auf den Verbindungsstraßen hatte A1 die Nase vorn. Drei folgte in allen Szenarien mit leichtem Abstand, wobei die Hutchison-Marke vor allem in den Großstädten zu den anderen Anbietern aufschließen konnte. „connect“ merkte zudem an, dass der Drittplatzierte bei den Datentests in Kleinstädten, auf Verbindungsstraßen und auch in der Bahn „Ergebnisse einfährt, die im Nachbarland Deutschland jeweils locker für den Kategoriesieg gereicht hätten“.