„Pflege- und Gesundheitsberufe sind Schwerarbeit“

„Herzflimmern“ im Gesundheitswesen und in der Pflege: Immer mehr fühlt sich das Personal an den Rand der Belastbarkeit gedrängt. Jetzt sind die „Helden des Alltags“ selbst in der Krise und benötigen Hilfe. Auf Bundesebene kämpft die SPÖ Burgenland um bessere Rahmenbedingungen und das Recht auf Schwerarbeitspension.