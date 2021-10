Burgenland benötigt 1700 zusätzliche Pflegekräfte

1700 Pflegekräfte fehlen

Hinzu kommt, dass Personal im Pflegebereich knapp ist. Im Burgenland fehlen 1700 Menschen in Pflegeberufen, rechnet Schneemann vor. „Wie schaffen wir es, genügend Menschen in den Pflegebereich zu bekommen, um das System aufrechtzuerhalten? Es müssen gute Rahmenbedingungen geschaffen werden. Denn der Konkurrenzdruck ist da“, erklärt der Landesrat. Vor allem junge Menschen will man für die Branche gewinnen.