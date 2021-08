Burgenlandmodell mit Potential für ganz Österreich

„Jeder Mensch, der pflegebedürftige Angehörige daheim betreut, muss sozialrechtlich abgesichert sein.“ Dieser Grundsatz von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil gipfelte in einem Anstellungsmodell, das im Burgenland gut funktioniert. Mehr als 200 Betroffene sind derzeit bei der Pflegeservice GmbH, einem Tochterunternehmen der Krankenanstalten GmbH (Krages), angestellt. „Dieses Modell könnte auch zur Lösung für den Bund werden,“ merkte Schneemann in der aktuellen Pflege-Debatte an.