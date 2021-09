Burgenländischer Weg bei Pflege bald bundesweit?

Sozialrechtliche Absicherung

„Menschen, die ihre Angehörigen zu Hause pflegen, müssen sozialrechtlich abgesichert sein“, so der Soziallandesrat. Aktuell sind im Burgenland 200 Personen bei der „Pflegeservice Burgenland“, einer Tochter der KRAGES, angestellt. Nach seinem Referat erntete Schneemann viel Zustimmung. Allen voran von Präsident Peter Kostelka. „Der Zukunftsplan Pflege mit seinem Anstellungsmodell, der Gemeinnützigkeit im Pflegebereich und den verschiedenen betreuten Wohnformen könnte in ganz Österreich umgesetzt werden“, so Kostelka.