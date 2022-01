IT-Experte lässt Software kompletten Job erledigen

Script zur Datenverwaltung programmiert

Dort habe er binnen einer Woche ein Script programmiert, das seine Arbeit vollkommen automatisch erledige. Es prüfe ein Laufwerk der Anwaltskanzlei laufend auf neue Dateien, generiere Hash-Werte (digitale Fingerabdrücke) für die Dateien, übertrage die Beweismittel in die Cloud und prüfe dann anhand der Hash-Werte, ob die Dokumente in der Cloud und jene am Laufwerk der Kanzlei ident seien. Zuvor sei das alles manuell passiert.