„Digitale Talente“ können sich ihren Job aussuchen

Allzu viel Treue sollten sich die Firmen aber in dieser Situation nicht erwarten. Drei Viertel der weltweit befragten knapp 10.000 digital qualifizierten Menschen wollen in den nächsten zwei bis drei Jahren den Job wechseln, 40 Prozent suchen bereits aktiv. Die Motivationen sind dabei vielfältig: Die Mehrheit gibt an, sie suchen neue Aufgaben oder wollen einen Karriereschritt machen, 30 Prozent geben die „Work-Life-Balance“ als Auslöser für den Änderungswunsch an und ein Viertel sieht am aktuellen Arbeitsplatz die eigenen Überzeugungen - etwa bezüglich Umweltschutz oder in Diskriminierungsfragen - nicht ausreichend verwirklicht.