Moskau bietet geheimes Spion-Studium an Uni an

Professor schimpft über Putin und Krieg

Den Studenten soll der Militär laut den Dokumenten regimetreu erzählen, dass der blutige Krieg in der Ukraine „unausweichlich“ gewesen sei. In privaten Chats, auf die die Investigativplattform „The Insider“ gestoßen ist, breitet er hingegen seine wahre Sicht der Dinge aus und beschreibt die Inkompetenz seiner eigenen Vorgesetzten. Etwa soll er sich über die angebliche Alkoholabhängigkeit des russischen Ex-Präsidenten Dmitr Medwedew lustig machen, der russische Statschef, Wladimir Putin, sei für ihn ein „alter Greis“ und den Oberbefehlshaber über die russischen Truppen, Waleri Gerasimow, beschreibt er überhaupt als einen „verdammten Säufer“. Auf den russischen Angriffskrieg blickt er in den Telegram-Nachrichten angesichts der hohen Verluste pessimistisch. Und ist überzeugt, dass er „schlecht für uns enden wird“.